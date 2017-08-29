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Gazze Şeridi'ndeki "sağlık krizi"

- İlaç girişinin durdurulması ve hastaların Gazze Şeridi dışında tedavilerinin engellenmesi, 2017 yılı başından bu yana 28 kişinin hayatına mal oldu

Gazze Şeridi'ndeki

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde sağlık alanında yaşanan kriz sebebiyle ocak ayından bu yana 28 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ne ilaç girişinin durdurulması ve hastaların bölge dışında tedavilerinin engellenmesi sebebiyle bölgedeki sağlık krizinin giderek derinleştiğini" belirtti.

Uluslararası kuruluşları ve insan hakları örgütlerini, Gazze'deki hastaların haklarını savunmak için harekete geçmeye çağıran Kudra, Gazze'deki sağlık krizinin ocak ayından bu yana 28 kişinin hayatına mal olduğuna dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ndeki binlerce hasta, Kudüs, İsrail ve Batı Şeria'daki hastanelerde tedavi görebilmek için İsrail'in kontrolündeki Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kullanıyor.

Hastaların sınır kapısına gitmeden önce Gazze'deki Sağlık Bakanlığına bağlı ilgili birimden sevk kağıdı alması gerekiyor. Söz konusu evrak da Ramallah'taki Filistin Sağlık Bakanlığına iletiliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, Filistin yönetiminin mayıs ayında bin 622 Gazzeli hastanın sevk işlemini reddettiğini bildirmişti.

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Eşref El-KudraGazze ŞeridiSağlık Krizi
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