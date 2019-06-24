Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon mersin ekonomi seminer dünya
Kafkas ırkı arılar tanıtıldı
Kafkas ırkı arılar tanıtıldı
Hoş geldin kayısı!
Hoş geldin kayısı!
Akbatı'dan şarkılar geçti
Akbatı'dan şarkılar geçti
THY ile LOT anlaştı
THY ile LOT anlaştı
Ova pamukla buluştu
Ova pamukla buluştu

Gazze Ticaret ve Sanayi Odasından Bahreyn'deki çalıştaya tepki

- Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Velid el-Hasri: - "Haklarımız ve ilkelerimiz hiçbir koşulda pazarlık konusu edilemez"

Gazze Ticaret ve Sanayi Odasından Bahreyn'deki çalıştaya tepki
banner17

GAZZE (AA) - Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Velid el-Hasri, ABD ile Bahreyn'in ortaklaşa düzenleyeceği ekonomi çalıştayını kabul etmediklerini belirtti.

Hasri, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, Filistinlilerin ulusal davasının büyük tehlikelerle karşı karşıya bulunduğunu, Bahreyn'in başkenti Manama'da yarın başlaması planlanan çalıştayın da bu tehlikelerin yeni bir bölümü olduğunu söyledi.

"Haklarımız ve ilkelerimiz hiçbir koşulda pazarlık konusu edilemez." diyen Hasri, Arap ülkelerine Bahreyn'deki çalıştayı boykot etme çağrısında bulundu.

Hasri ayrıca Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme görüntülerinin, "Filistinlilerin kalplerine saplanan hançerler" olduğunu, Kudüs ve kutsal değerler için "ihanet" anlamı taşıdığını ifade etti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı. Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDBahreynGazze Ticaret Ve Sanayi Odası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5