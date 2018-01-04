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Gazze'de abluka karşıtı gösteri ve ulusal birlik çağrısı

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteride İsrail ablukası protesto edilerek ulusal birlik çağrısı yapıldı.Gazze'nin kuzeyindeki Cebalya Mülteci Kampı'nda çok sayıda Filistinlinin katıldığı gösteride, abluka karşıtı...

Gazze'de abluka karşıtı gösteri ve ulusal birlik çağrısı

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteride İsrail ablukası protesto edilerek ulusal birlik çağrısı yapıldı.

Gazze'nin kuzeyindeki Cebalya Mülteci Kampı'nda çok sayıda Filistinlinin katıldığı gösteride, abluka karşıtı sloganlar atıldı. Filistin bayrakları açan göstericiler, "Nereye gidiyoruz", "Bu abluka yetti artık", "Gerçek bir uzlaşı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

AA muhabirine konuşan protestoculardan Ali Muhsin, "Ablukayı kabul etmediğimizi, Filistin uzlaşının sağlanmasını istediğimizi duyurmak için bu gösteriyi düzenledik." dedi.

Muhsin, su ve elektrik gibi temel gereksinimlerinin karşılanmasını, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın yeniden çalışır hale gelmesini talep ettiklerini söyledi.

Mahmud Rıdvan ise Filistinli yetkililere "Gazze halkını kurtarma" çağrısında bulundu.

İsrail, Hamas'ın 2006'daki seçimlerden başarıyla çıkmasının ardından, Gazze'ye abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen bu abluka aralıksız devam ediyor.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler çerçevesinde 12 Ekim 2017'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "Uzlaşı Anlaşması"nı imzalamıştı. Bu kapsamda, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirmesi kararlaştırılmıştı.

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AblukaGazzeIsrail
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