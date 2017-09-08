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Gazze'de Arakanlı Müslümanlar için dua edildi

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki camilerde bu hafta cuma hutbelerinin konusu Myanmar'da katliama maruz kalan Arakanlı Müslümanlar oldu. İmamlar ve cemaat, zulüm gören Arakanlı Müslümanlar için dua etti.Gazze'deki Filistin Camisi İmamı Vail...

Gazze'de Arakanlı Müslümanlar için dua edildi

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki camilerde bu hafta cuma hutbelerinin konusu Myanmar'da katliama maruz kalan Arakanlı Müslümanlar oldu. İmamlar ve cemaat, zulüm gören Arakanlı Müslümanlar için dua etti.

Gazze'deki Filistin Camisi İmamı Vail ez-Zerd, cuma hutbesinde, "Arakan'dan bize ulaşan haberler gerçeğin az bir parçası. Çoğunluğu saklanıyor. Orada yaşananlardan dolayı son derece üzüntülüyüz." dedi.

İnsan hakları kurumlarına seslenen Zerd, "Dünya barışından söz edenler, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı bu katliamlar karşısında nerede?" diye sordu ve uluslararası toplumun suskunluğuna tepki gösterdi.

İmam Zerd, İslam ve Arap dünyasına Arakanlı Müslümanlara yardım etme, sıkıntılarını giderme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'den bugün yapılan açıklamaya göre, son iki haftada Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 270 bine ulaştı.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti.

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ArakanGazzeMyanmar
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