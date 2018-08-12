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Gazze'de balık üretimi yüzde 30 azaldı

- İsrail'in Gazze açıklarında avlanma alanını 3 mile indirmesinin ardından balık üretimi yüzde 30 azaldı

Gazze'de balık üretimi yüzde 30 azaldı

GAZZE (AA) - İsrail'in işgal altındaki Gazze'de avlanma alanlarını sahilden 3 mile düşürmesi nedeniyle balık üretimi yüzde 30 azaldığı, yaklaşık 4 bin balıkçının yanı sıra ilgili mesleklerde çalışan bin 500 kişinin büyük zarar gördüğü bildirildi.

Gazze'deki sivil toplum kuruluşu Filistin İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze açıklarında avlanma alanını 3 mile indirmesine işaret edilerek, balık üretiminin, yeni abluka kararları ve avlanma mesafesinin düşürüldüğü dönemin öncesine oranla yüzde 30 azaldığı aktarıldı.

Üretimde yaşanan ciddi düşüşün balıkçılıkla geçinen ailelerin maişetine tesir ettiği kaydedilen açıklamada, yaklaşık 4 bin balıkçının yanı sıra bu meslekle ilişkili diğer sektörlerden bin 500 kişinin de olumsuz şekilde etkilendiği ve büyük zarar gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, balıkçıların İsrail yönetimi için tehlike unsuru teşkil etmediği, mesleklerini icra edebilmek için kendilerine imkan verilmesi gerektiği belirtildi.

İsrail makamlarına avlanma alanlarına ilişkin uyguladığı daraltmadan acilen vazgeçmesi çağrısı yapılan açıklamada, bu tür ihlallerin toplu cezalandırma fiillerinin bir devamı olduğu kaydedildi.

- Gazze'de 50 bin kişinin geçimi balıkçılığa dayanıyor

Gazze'deki Balıkçılar Sendikasının verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

Sendika, 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin, Gazze Şeridi açıklarındaki avlanma mesafesini 9 milden 3 mile indirme kararı aldığını belirtmişti.

- Oslo Antlaşması'nda sınır 20 mil

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor. Gazze'ye 2006'da başlayan 2007'de daha da tırmandırılan abluka nedeniyle bölge sakinleri günümüzde en temel insani ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumda. Sağlık Bakanlığından geçen cumartesi yapılan açıklamada, kanser tedavisi gören hastaların ilaç yokluğundan dolayı tedavilerinin sonlandırıldığını duyurmuştu.

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BalıkçılıkFilistinGazzeGazzeli BalıkçılarIsrail
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