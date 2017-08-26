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Gazze'de çevre kirliliği sorunu

- Elektrik krizi nedeniyle oluşan kirlilik, sahil şeridinin yüzde 63'ünü etkiliyor

Gazze'de çevre kirliliği sorunu

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki elektrik krizi nedeniyle oluşan çevre kirliliğinin, sahil şeridinin yüzde 63'ünü etkilediği bildirildi.

Gazze'deki Çevre Kalite Kurumundan yapılan açıklamada, ağustos ayı verilerine göre, Gazze'deki elektrik krizinden dolayı arıtılmadan pompalanan kanalizasyon suları nedeniyle oluşan çevre kirliliğinin, sahil şeridinin yaklaşık 40 kilometrelik bir alanı kapsayan yüzde 63'ünü etkilediği belirtildi.

Bölgede yüzde 73 kirliliğin görüldüğü temmuz ayına göre nispeten daha iyi bir durumda olunduğu vurgulanan açıklamada, "Bu, günde yaklaşık 110 bin metreküp kanalizasyon suyunun herhangi bir işleme tabi tutulmadan denize karışmasından kaynaklanıyor." ifadesine yer verildi.

Çevre Kalite Kurumundan Çevreyi Koruma Kamu Yönetimi Genel Müdürü Beha el-Aga ise yaptığı açıklamada, Gazze'deki çevresel sorunların büyümesini uzun süren elektrik kesintilerine bağladı.

"Elektrik sorunun düzelmesi, kanalizasyon sularının arıtılmasına olumlu katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulunan Aga, toplum sağlığının korunması için kirli bölgelerden olabildiğince uzak durulması çağrısında bulundu.

Gazze'de sıcak havalardan dolayı elektrik ihtiyacının 600 megavata çıkması üzerine elektrik açığının 500 megavata yükseldiği ancak bölgeye sağlanan toplam elektrik gücünün yalnızca 94 megavat olduğu ifade ediliyor.

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