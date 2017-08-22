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Gazze'de engelliler için "maraton"

- Gazze'de engellilerin sıkıntılarına dikkati çekmek için "maraton" düzenlendi

Gazze'de engelliler için

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde engellilerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek ve topluma kazandırılmaları yönündeki çabaları artırmak amacıyla "maraton" düzenlendi.

"Senin Sesinim" isimli bir gençlik grubunun çağrısı üzerine Gazze'nin batısındaki Eş-Şalihat bölgesinden başlayan maratona aralarında engellilerin de olduğu çok sayıda Gazzeli katıldı. Maraton, mesaj ve dileklerin yazılı olduğu şişelerin denize bırakıldığı Gazze limanında son buldu.

AA muhabirine konuşan "Senin Sesinim" üyesi Esma el-Erkam, "Etkinliğin amacı, engellilerin topluma entegre edilmesi ve dışlanmalarının önüne geçilmesi." dedi.

Erkam, toplumun ayrılmaz bir parçası olan engellilerin, yeteneklerini kullanarak toplumda büyük rol oynadığını ifade etti.

Filistin Sosyal İşler Bakanlığı verilerine göre sık sık İsrail saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'nde nüfusun yüzde 2,5'ini engelliler oluşturuyor. Bakanlık, 2007'den bu yana devam eden İsrail ablukasının engellilerin yaşamını daha da zorlaştırdığını belirtiyor.


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Gazze ŞeridiMaratonSenin Sesinim
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