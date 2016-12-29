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Gazze'de "Filistinli Gazeteciye Vefa Günü" etkinliği

- "Filistinli Gazeteciye Vefa Günü" dolayısıyla "Kamera ve Kalem" adı altında operet sahnelendi

Gazze'de

GAZZE (AA) - Gazze'de "Filistinli Gazeteciye Vefa Günü" dolayısıyla "Kamera ve Kalem" adı altında operet sahnelendi.

Gazze'deki Filistin Enformasyon Bakanlığının "Filistinli Gazeteciye Vefa Günü" dolayısıyla düzenlediği operet, Gazze kentindeki Reşad Eş-Şevva Kültür Salonu'nda sahneye konuldu. Bakanlığın Enformasyon Bürosu Başkanı Selame Maruf burada yaptığı konuşmada, Filistinli gazetecilere yönelik ihlalleri işleyenlerin ilk sırasında İsrail ordusunun yer aldığına dikkati çekti.

Maruf, "Bu opereti, Filistinli gazetecilere vefa ve ulusal davaya hizmette üstlendikleri rolü takdir etmek amacıyla düzenledik. Operette, Filistinli gazetecinin karşılaştığı tüm engeller ve meydan okumalar hayat buluyor." dedi.

Maruf, etkinlikte, İsrail saldırıları sonucu bedensel engelli durumuna düşen ve yaralanan 23 gazeteciye plaket verdi.

Gazze'deki Filistin hükümeti 2009 yılında, İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitiren, yaralanan ya da engelli durumuna düşen gazetecilere vefa amacıyla 31 Aralık'ı "Filistinli Gazeteciye Vefa Günü" ilan etmişti.





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