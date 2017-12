Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi

GAZZE (AA) - Vaid Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Derneği çağrısıyla Gazze'nin kuzeyinde bir araya gelen göstericiler, taşıdıkları pankartlarla uluslararası toplumdan İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması için destek istedi.

İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği Koruyucu Hat Operasyonu sırasında, İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esir alınan İsrail askeri Oron Şaul'un 29 Aralık doğum günüyle eş zamanlı yapıldığına işaret eden göstericiler, Arapça ve İbranice, "Ben de babama sarılmayı hak ediyorum" ve "Çocuklarının dönmelerini istiyorlar, biz de çocuklarımızın dönmesini istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları bugün, Gazze'deki bir reklam panosuna 2014'te esir aldığını duyurduğu İsrail askeri Oron Şaul'un demir parmaklıklar ardında yer alan fotoğrafının bulunduğu dev bir afiş asmıştı.

Gazze'deki Seraya kavşağında bulunan reklam panosuna asılan afişte, Şaul'un demir parmaklıklar ardındaki fotoğrafının yanı sıra Arapça ve İbranice "Bizim kahramanlarımız özgürlüğüne kavuşmadıkça ve gün yüzü görmedikçe, bu esir de asla özgürlüğüne kavuşamayacak." ifadesine yer verilmişti. Afişin sağ köşesinde ise Şaul'un askerlik numarasının bulunduğu bir künye yer aldı.

Filistinli aktivistler, söz konusu afişin Şaul'un doğum günü nedeniyle asıldığını belirtmişti.

Filistinli tutuklularaİsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için Gazze'de gösteri düzenlendi. Vaid Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Derneği'nin çağrısıyla Gazze'nin kuzeyinde bir araya gelen göstericiler, taşıdıkları Filistin bayraklarıyla uluslararası toplumdan İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması için destek istedi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )29.12.2017 Ali Jadallah1 / 8

Muhabir: Nour Mahd Ali Abu Aisha, Mehmet Nuri Uçar