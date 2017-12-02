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Gazze'de hafızlar için icazet töreni

GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze'nin, 2014 yılındaki saldırılarda büyük zarar gören Şucaiyye Mahallesi'nde hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni yapıldı.Gazze'nin doğusunda yer alan Şucaiyye'de...

Gazze'de hafızlar için icazet töreni

GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze'nin, 2014 yılındaki saldırılarda büyük zarar gören Şucaiyye Mahallesi'nde hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni yapıldı.

Gazze'nin doğusunda yer alan Şucaiyye'de Kur'an-ı Kerim ve Hadis Kursu'ndaki eğitimi bitiren 6 öğrenci için gerçekleştirilen tören, Kur'an tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla başladı.

Hafızlık eğitimini sürdüren 175 öğrencinin de hazır bulunduğu törende konuşan Kur'an-ı Kerim ve Hadis Kursu Başkanı Abdurrahman el-Cemel, "Biz Allah'ın Yüce Kitabı'nı ezberleyenleri tebrik ediyor ve onurlandırıyoruz. Bu büyük bir başarıdır. Bu gençler, abluka altındaki Gazze'de Kur'an-ı Kerim'e verilen önemi gösteriyor." dedi.

Ayrıca törende, Başbakanlık Başdanışmanı Ömer Faruk Korkmaz'ın hafızları tebrik ettiği ve Gazze başta olmak üzere Filistin halkına selamlarını gönderdiği konuşması mahallede kurulan dev ekrandan izletildi.

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GazzeHafızlarIcazet TöreniIsrail
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