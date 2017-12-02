Gazze'de hafızlar için icazet töreni

GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze'nin, 2014 yılındaki saldırılarda büyük zarar gören Şucaiyye Mahallesi'nde hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni yapıldı.

Gazze'nin doğusunda yer alan Şucaiyye'de Kur'an-ı Kerim ve Hadis Kursu'ndaki eğitimi bitiren 6 öğrenci için gerçekleştirilen tören, Kur'an tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla başladı.

Hafızlık eğitimini sürdüren 175 öğrencinin de hazır bulunduğu törende konuşan Kur'an-ı Kerim ve Hadis Kursu Başkanı Abdurrahman el-Cemel, "Biz Allah'ın Yüce Kitabı'nı ezberleyenleri tebrik ediyor ve onurlandırıyoruz. Bu büyük bir başarıdır. Bu gençler, abluka altındaki Gazze'de Kur'an-ı Kerim'e verilen önemi gösteriyor." dedi.

Ayrıca törende, Başbakanlık Başdanışmanı Ömer Faruk Korkmaz'ın hafızları tebrik ettiği ve Gazze başta olmak üzere Filistin halkına selamlarını gönderdiği konuşması mahallede kurulan dev ekrandan izletildi.