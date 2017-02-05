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Gazze'de "hafızların evlendirilmesine destek" projesi

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde hafız gençlerin evlendirilmesine destek amacıyla bir yardım projesinin başlatıldığı bildirildi."Evliliğin Kolaylaştırılması ve Kalkınma" Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vail el-Halili, AA muhabirine yaptığı...

Gazze'de

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde hafız gençlerin evlendirilmesine destek amacıyla bir yardım projesinin başlatıldığı bildirildi.

"Evliliğin Kolaylaştırılması ve Kalkınma" Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vail el-Halili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin "Riyad Toplumsal Kalkınma için Hayır Kurumu" ile işbirliğinde hafız gençlerin evlendirilmesine destek amacıyla "Rıdvan" isimli yardım projesi başlattıklarını belirtti.

Halili, "Maddi sıkıntı içerisinde olan 26 yaş üzerindeki Kuran hafızlarının evlilik masraflarının karşılanması ve kendilerine hediye verilmesi için bu projeyi başlattık." ifadesini kullandı.

Projeyi Katar ve Kuveyt'teki bazı yardım kuruluşlarının yanı sıra Gazze'deki bazı sivil toplum kuruluşlarının da destekleyeceğini kaydeden Halili, projeye katılım için "hafız olma, ekonomik durumun yetersiz olması, 26 yaş üzeri ve ilk evliliğin yapılacak olması" şartlarının arandığını söyledi.

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