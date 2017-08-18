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Gazze'de Hamas'ın gençlik kampı

GAZZE (AA) - Hamas'ın Gazzeli gençler için düzenlediği yaz dönemi gençlik ve askeri eğitim kampının mezuniyet töreni yapıldı. Han Yunus kentinde yaklaşık bin gencin katılımıyla düzenlenen yaz kampında, öğrenciler, izcilik, askeri eğitim,...

Gazze'de Hamas'ın gençlik kampı

GAZZE (AA) - Hamas'ın Gazzeli gençler için düzenlediği yaz dönemi gençlik ve askeri eğitim kampının mezuniyet töreni yapıldı.

Han Yunus kentinde yaklaşık bin gencin katılımıyla düzenlenen yaz kampında, öğrenciler, izcilik, askeri eğitim, teknoloji ve dini alanlarda dersler aldı.

Hamas Siyasi Büro üyesi Fethi Hamad, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Bu gençler, Filistin'in işgalci İsrail'den kurtarılması yolunda ilerliyor. Bu kampları, gençlerin gücünün artırılması ve enerjilerinin halkımıza, davamıza, ümmetimize yararlı olacak şekilde kullanılabilmesi için düzenliyoruz." dedi.

"Filistin Şövalyeleri" adıyla düzenlenen yaz dönemi gençlik kampı temmuz ayının başında başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FilistinGazzeHamas
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