Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Gazze'de işsizlik oranı yüzde 50'yi aştı

- Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu'nun açıklamasına göre, Gazze Şeridi'ndeki işsiz sayısı 283 bine ulaştı

Gazze'de işsizlik oranı yüzde 50'yi aştı
banner17

GAZZE (AA) - Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu, İsrail'in 12 yıldır uyguladığı ağır abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki işsizlik oranının yüzde 50'yi aştığını açıkladı.

Genel İşçi Sendikaları Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde işçilerin 12 yıldır çok ağır şartlarda, sorunlarına ciddi çözümler getirilmeden, geçici yardımlarla hayatlarını idame ettikleri aktarıldı.

Açıklamada, bölgedeki işsiz sayısının bu yıl 283 binle görülmemiş bir boyuta ulaştığı, geçen yıllarda yüzde 27,2 olan işsizlik oranının yüzde 50'yi, fakirlik oranının ise yüzde 80'i aştığı bilgileri verildi.

Bu oranların Gazze'deki ekonomik durum ve hayati önem taşıyan sektörlerin kötüleşmesinin bir göstergesi olduğuna işaret edildi.

İlgililere işçilere yardım konusunu öncelikleri arasına almaları çağrısı yapılan açıklamada, ablukanın kırılması, sınır kapılarının açılması, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) kesintileri sonlandırması için baskı yapılması ve işçilerin durumunun iyileştirilmesi için küçük işletmelerin kurulması gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'de halkın yüzde 80'i insani yardımlarla geçimini sağlıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Filistin Genel İşçi Sendikaları FederasyonuGazze ŞeridiIsrailIşsizlikIşsizlik Oranı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1