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Gazze'de Katar'la dayanışma gösterisi

GAZZE (AA) - Katar’a karşı Arap ülkeleri tarafından yapılan diplomatik abluka, Gazze'de protesto edildi.Katar'ın Gazze Şeridi'nin yeniden imarı kapsamında inşa ettiği Şeyh Hamad bin Halife Al Sani Toplu Konutu temsilci komitesinin, Han Yunus'ta...

Gazze'de Katar'la dayanışma gösterisi

GAZZE (AA) - Katar’a karşı Arap ülkeleri tarafından yapılan diplomatik abluka, Gazze'de protesto edildi.

Katar'ın Gazze Şeridi'nin yeniden imarı kapsamında inşa ettiği Şeyh Hamad bin Halife Al Sani Toplu Konutu temsilci komitesinin, Han Yunus'ta düzenlediği gösteriye katılan Filistinliler, "Katar çok yaşa", "Gazze'den Katar'a selam" şeklinde sloganlar attı.

Gösteride Katar'ın Filistin meselesine verdiği destek ve Gazze'nin yeniden imarı için harcadığı çabalardan övgüyle söz edildi.

"Hamad" Toplu Konut temsilcileri komitesinde Halkla İlişkiler Sorumlusu Hisam Ahmed, AA muhabirine, "Ablukayla mücadele eden Katar hükümetine ve halkına destek mesajı vermek için burada toplandık." dedi.

Katar'ın Gazze'nin yeniden imarı ve altyapı projeleri başta olmak üzere Filistin halkının daima destekçisi olduğuna işaret eden Ahmed, Gazzelilerin Katar'a desteklerini gösterilerle ifade ettiklerini söyledi.

Ahmed, Arap dünyasına Katar'ın yanında durması ve anlaşmazlıkların giderilmesi ve birlik ve beraberliğin sağlanması için diyalog çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
GazzeGösteriKatar
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