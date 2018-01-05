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Gazze'de Kudüs protestoları

- ABD'nin Kudüs kararı soğuk havaya rağmen Gazze'de yüzlerce kişi tarafından protesto edildi

Gazze'de Kudüs protestoları

GAZZE (AA) - Gazze'de yüzlerce kişi, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etti.

İslami Cihad Hareketi'nin çağrısı üzerine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Büyük Ömer Camisi (Ulu Cami) önünde toplanan göstericiler ellerinde Filistin bayrakları ve ABD kararını kınayan pankartlar taşıyarak sloganlar attı. Gösteriye soğuk havaya rağmen yüzlerce Filistinli katıldı.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Nafiz Azzam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Müslümanlar için kutsallarının ne ölçüde değerli olduğunu anlaması gerekir. Filistin halkı Kudüs'ten asla vazgeçmeyecektir." dedi.

Filistin halkının Trump'ın ve İsrail'in Kudüs kararına teslim olamayacağını vurgulayan Azzam, Filistinli gençlerden de protestoları sürdürmelerini istedi.

Öte yandan İslami Cihad yöneticilerinden Hıdır Habib gösteri sırasında yaptığı konuşmada, bu karar karşısında Arap ülkelerinden resmi ve etkili bir duruş beklediklerini ifade etti.

Habib, Filistin yönetimine de İsrail ile güvenlik koordinasyonunu durdurmaları çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'e ilişkin kararına karşı protestolar başta Kudüs olmak üzere Filistin'in pek çok yerinde durmaksızın devam ediyor.


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Filistin İslami Cihat HareketiGazzeKudüs Kararına Karşı Proteso
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