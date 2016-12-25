Gazze'de Noel kutlamaları

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki Latin Katolik kilisesi mensupları, Noel ayini kutlamalarına başladı.



Gazze kentindeki Latin Katolik kilisesi mensubu onlarca aile, "La Sagrada Familia" kilisesinde bir araya geldi. Papaz Mario de Silva'nın yönettiği ayinde dualar okundu.

Gazze'de yaşayan Hristiyan İhab Ayyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap ülkeleri arasında barışın yayılması ve sürgünde yaşayanların ülkelerine dönmelerini temenni ettiğini söyleyerek, "Müslümanların ve Hristiyanların kardeş olarak kalması için dua ediyoruz." dedi.

Dünyanın dört bir yanında tüm dinler arasında hoşgörünün yayılmasını istediğini söyleyen Ayyad, savaşlardan uzak barış ortamının olmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Gazze'deki Hristiyan kurumlarının açıklamalarına göre, bölgedeki Hristiyan nüfusunda göç nedeniyle ciddi bir azalma yaşandı. Yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze'de halihazırda yaşayan Hristiyanların sayısının 2 binden az olduğu belirtiliyor. Bölgedeki Hristiyanların yaklaşık yüzde 70'inin Rum Ortodoks kilisesi, yüzde 30'unun ise Latin Katolik kilisesine mensup olduğu ifade ediliyor.