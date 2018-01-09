Gazze'de sağlık krizi

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde ilaç ve tıbbi araç gereç yetersizliği nedeniyle insani kriz yaşanacağı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Sendikaları Birliği, Eş-Şifa Hastanesinin Diyaliz Ünitesi önünde düzenlediği basın toplantısında konuşan Hemşireler Sendikası sorumlusu Halil ed-Digran, "Başta böbrek ve kanser hastaları olmak üzere İlaç ve tıbbi araç gereç yetersizliği sağlık sektörünü çöküşün eşiğine getirdi. Sağlık sektörü çok kritik bir döneme girdi. İnsani kriz yaşanıyor." dedi.

Filistin hükümetinin, sağlık sektörü çalışanları ve memurların haklarını görmezden geldiğini, bunun da sağlık alanındaki krizi büyüttüğünü vurgulayan Digran, doktorların maaşlarını alamamaları ve artan mali yük nedeniyle görevlerini yerlerine getiremediklerini kaydetti.

Digran, Sağlık sisteminin çöküşünden Filistin hükümetinin sorumlu olduğunu yineleyerek, hükümetten eski çalışanların maaşlarının ödenmesiyle sisteme yeniden dahil edilmelerini talep etti.

Sağlık Sendikaları Birliği, Filistin hükümetine tepki olarak 1 günlük grev kararı aldığını açıklamıştı.

Öte yandan Gazze Memurlar Sendikası da Çalışma, Bayındırlık ve İskan ile Kadın Bakanlıklarının perşembe günü 1 günlük grev yapacağını açıkladı.

Filistin hükümetinin Gazze'deki memurların maaşlarını ödememesi sık sık protestolara neden oluyor. Göstericiler, Mısır'da imzalanan uzlaşı anlaşması gereğince Gazze'de görevlerini yerine getirmesi gereken Filistin hükümetinin, maaşları ödememesine tepki gösteriyor.



Gazze'de 2006 yılında kurulan Hamas hükümetinin çalışmalarını engellemek amacıyla Ramallah'taki Filistin yönetimi, 14 Haziran 2007'de Gazze'deki memurlarının işe gitmemesi emrini vermiş, bunun üzerine Hamas kendi memur kadrosunu oluşturarak Gazze'deki yönetimi kurma imkânı bulmuştu.



Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler çerçevesinde 12 Ekim 2017'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "Uzlaşı Anlaşması"nı imzalamıştı. Bu kapsamda, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirmesi kararlaştırılmıştı.





