Gazze'de sembolik mahkeme

GAZZE (AA) - Gazze'de İsrailli yetkililerin yargılanması için sembolik mahkeme kuruldu.

"Filistin Halkının Hukukuna Destek İçin Uluslararası Komite", Filistinlilere yönelik ihlallerde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın da aralarında olduğu önde gelen İsrailli yetkililerin yargılanması amacıyla sembolik mahkeme kurdu.

Gazze'deki El-Muthaf Oteli'nde başlayan duruşmaya, avukatlar, mahkeme heyeti, hukuk danışmanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında konuşan Komitenin Yönetim Kurulu Başkanı Salah Abdulati, burada sunulan gerçek belgelerin Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim edileceğini belirterek, bu sembolik mahkemenin gerçek olmasını ve suçluların yargılanmasını istediklerini dile getirdi.

Abdulati, İsrail'in, uluslararası cezadan kaçtığı sürece Filistinlilere yönelik ihlallerine ve suçlarına devam edeceğine dikkati çekti.

Komitenin organizasyon birimi sorumlusu Samir Musa da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etkinlik, UCM'nin, İsrailli savaş suçlularını yargılaması için bir simülasyon özelliği taşıyor. Ayrıca UCM Başsavcılığının başlattığı girişimlere destek niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Musa, ayrıca bu şekilde, başlatılan girişimlerin ön hazırlığını sonlandırma ve soruşturma açma konusunda UCM Başsavcılığının teşvik edilmek istendiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler'de 2012'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü kazandıktan sonra mahkemeye taraf olma hakkı elde eden Filistin, 1 Nisan 2015'te UCM'ye resmen üye olmuştu. UCM, Filistin'in resmi üyeliğinden önce 26 Ocak 2015'te İsrail tarafından işlenen savaş suçlarıyla ilgili ön soruşturma açılmasını kararlaştırmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Haziran 2015'te İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği hak ihlallerini içeren dosyayı mahkemenin Lahey'deki merkezinde UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'ya teslim etmişti. Maliki, söz konusu dosyada, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler, Yahudi yerleşim yerleri ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin ihlaller ve belgelerin bulunduğunu söylemişti.



