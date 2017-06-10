Gazze'de UNRWA okullarının altında tünel olduğu iddiası

GAZZE (AA) - Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) Gazze'de 2 okulun altında Hamas'a ait tünel olduğu iddiasını yalanladı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, UNRWA'nın açıklamalarının, savunmasız sivillere saldırı için İsrail tarafından istismar edilebileceği belirtti.

"Hamas, UNRWA'nın tünel iddiasını sert bir dille kınıyor." ifadesine yer veren Berhum, Hamas'ın ve tüm direniş gruplarının UNRWA'nın raporunda zikredilen alanda hiçbir faaliyetinin bulunmadığını bildirdi.

Berhum, Hamas'ın savunmasız sivil halka zararı olabilecek her türlü faaliyetten uzak durduğu ve sivil insan hayatına saygı duyduğunu ifade ederek, "Hamas'ın politikası UNRWA kurullarına ve kamu alanlarına saygı ve direniş sahasından uzak tutma ve kuşatma altındaki Gazze halkına hizmet eden kurum ve kuruluşların güvenliğini sağlama ilkelerine bağlılık üzerine kuruludur" görüşüne yer verdi.

UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki temsilciliğinden bugün yapılan açıklamada, Hamas'a ait bir tünelin Gazze'deki el-Megazi mülteci kampında UNRWA'ya bağlı iki okulun altından geçtiği ileri sürülmüştü.