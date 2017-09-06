Gazze'de UNRWA protestosu

GAZZE (AA) - Gazze'de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) hizmetlerinin iyileştirilmesi için gösteri düzenlendi.

Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi'nin Gazze'deki UNRWA binası önünde düzenlediği gösteriye katılan eylemciler, "Öğretmenlerin istihdam edilmesi, insani bir taleptir", "UNRWA'dan sığınmacıların taleplerini karşılamasını istiyoruz", "Sığınmacılar her geçen gün artıyor, öğretmenler ve memurlar neden artmıyor" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Merkezi Komite Üyesi Mahmud Halef, gösteride yaptığı konuşmada, "UNRWA'nın Filistinlilere yardım ve istihdam konusunda gerekli hizmetlerin verilmesi sorumluluğunu taşıması gerekiyor." dedi.

Halihazırda Gazze'yi ziyaret eden UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'e Filistinli mültecilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiği yönünde mesaj vermek istediklerini kaydeden Halef, UNRWA'nın, kurumlarında yeni öğretmen ve memur istihdamı yapmadığını ifade etti.

Ajansın, sınıflardaki öğrenci sayısı konusunda ise anlaşılan ortalama rakamın üstüne çıktığını ve bir sınıftaki öğrenci sayısının 50'yi bulduğunu kaydeden Halef, kurumun söz konusu anlaşmanın 2015 yılı için yapıldığını söylediğini, ancak gerçeğin öyle olmadığını aktardı.

Halef, UNRWA'dan, milli kimliğe dair bazı kavramların değişmemesi için Filistin Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı müfredata tam olarak uyulmasını talep etti.

Halef konuşmasında ayrıca kurumdan elektrik krizi konusunda sorumluluk üstlenmesini istedi.

İsrail, Hamas'ın Haziran 2006'daki seçimlerden başarıyla çıkmasının ardından Gazze'ye abluka uygulamaya başlamış, 2007 ortasından itibaren de abluka şartlarını ağırlaştırmıştı.

Uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan raporlarda, yaklaşık 1,9 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin "dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgesi" olduğu, fakirlik ve işsizlik nedeniyle bölge halkının yüzde 80'inin hayır kurumlarından aldığı yardımlarla geçimini sağladığı belirtiliyor.