GAZZE (AA) - Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecine destek için Gazze'de yüzlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Ulusal ve İslami Güçler Komitesi'nin çağrısıyla Seraya Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, uzlaşı lehinde sloganlar atarak Meçhul Asker Anıtı'na kadar yürüdü.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Siyasi Büro Üyesi Salih Nasır, gösteride yaptığı konuşmada, "Uzlaşıya destek vermek ve Hamas ile Fetih hareketlerine Kahire'deki anlaşmaya bağlı kalma çağrısında bulunmak için buraya geldik. Tüm Filistinliler arasında ortak gerçek bir birliğe ulaşmak için uzlaşı çabalarına destek veriyoruz." dedi.

Filistin hükümetinden Gazze'deki yaptırımları kaldırmasını ve bölgedeki yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyen Nasır, tüm kesimlere sabır ve sağduyu çağrısında bulundu.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler çerçevesinde 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "Uzlaşı Anlaşması"nı imzalamıştı. Bu kapsamda, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin en geç 1 Aralık 2017'ye kadar Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirmesi kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda uzlaşı hükümetine bağlı bakanlar, ekim ayı başında Hamas'tan görevlerini devralmış; Eğitim, Sağlık, Ekonomi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri, Ulaştırma, Tarım, Yerel Yönetimler, Turizm, Vakıflar ve Dini İşler ile Kültür bakanlıklarının teslimi gerçekleştirilmişti. Ayrıca Hamas, Gazze'deki sınır kapılarını 1 Kasım'da Filistin yönetimine devretmişti.

Bu gelişmelere karşın Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin geçen salı günü Gazze'de 14 Haziran 2007 öncesindeki eski memurları göreve çağırması Hamas ile anlaşmazlığa neden olmuştu. Bunun üzerine Hamas ve Fetih hareketleri, Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'deki tüm görevlerini teslim almasının 10 Aralık'a ertelenmesine karar vermişti.