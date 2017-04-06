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Gazze'de Yetim Günü etkinlikleri

- Yetimlerin Umudu Enstitüsü İcra Direktörü Mısri: "Sorunların gölgesinde, yetimlerin sıkıntılarını azaltmaya çalışıyoruz. Bu festivali özellikle yetim gününde gerçekleştirmemizin sebebi onların yaşadığı sıkıntılara ışık tutmak"

Gazze'de Yetim Günü etkinlikleri

GAZZE (AA) - Yetimlerin Umudu Enstitüsü, "Arap Yetim Günü" münasebetiyle Gazze'deki yetim çocuklar için etkinlikler düzenledi.

Sosyal İşler Bakanlığının desteğiyle, Reşad eş-Şevva Merkezinde düzenlenen etkinliğe, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra onlarca yetim çocuk katıldı.

Program kapsamında bir grup çocuk da "Biz mucidiz" adını verdikleri çalışmalarıyla çeşitli proje ve teknik performanslarını sergiledi.

Yetimlerin Umudu Enstitüsü İcra Direktörü İyad el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sorunların gölgesinde, yetimlerin sıkıntılarını azaltmaya çalışıyoruz. Bu festivali özellikle yetim gününde gerçekleştirmemizin sebebi onların yaşadığı sıkıntılara ışık tutmak." dedi.

Enstitünün Gazze Şeridi'ndeki yetimlerin diğer çocuklarla eşit şartlarda yaşaması için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, "Onları onurlandırmak için, onların yaptığı icatları öne çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Gazze'deki Sosyal İşler Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 20 bin yetim çocuk bulunuyor.

Arap Birliği, 2010 yılında aldığı bir kararla nisan ayının ilk cumasını Arap Yetim Günü olarak kabul etmişti.



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Arap Yetim GünüGazzeYetim çocuklar
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