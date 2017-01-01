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Gazze'de yıkılan camilerin imarında Türkiye desteği

Türkiye Diyanet Vakfı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda yıkılan 9 caminin imarını tamamladı.

Gazze'de yıkılan camilerin imarında Türkiye desteği

GAZZE (AA) - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda yıkılan 9 cami Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından imar edildi.

Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Müdürü Remzi en-Nevaciha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı TDV tarafından finanse edilen proje kapsamında, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırıda yıkılan 9 caminin yeniden imarının tamamlandığını belirtti. Nevaciha, "Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le yaptığımız telefon görüşmesinde, kendisine imar çalışmalarının tamamlandığı haberini ilettik." dedi.

Nevaciha ayrıca önümüzdeki dönemde düzenlenecek açılış töreni ve bu törene katılması planlanan Görmez başkanlığındaki Türk heyetinin karşılanmasına yönelik hazırlıkların yapıldığını aktardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İsrail'in son saldırılarında yıkılan Gazze'deki 9 caminin yeniden imarı çalışmalarına Eylül 2015'te başlandığını duyurmuştu.

Filistin Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in 2014'teki saldırılarında Gazze'deki 64 caminin tamamen yıkıldığını, 150'sinin de kısmen tahrip olduğunu duyurmuştu.

İsrail'in, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren saldırılarda 2 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 12 bin ev tamamen yıkılmış, 160 bin ev hasar görmüştü.

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