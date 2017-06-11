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Gazze'deki din adamlarından Karadavi'ye destek

- Filistin Alimler Birliği Başkanı Ebu Ras: "Karadavi, doğruluk üzeredir; terörle nitelendirilmeyi değil şeref nişanını hak ediyor"

Gazze'deki din adamlarından Karadavi'ye destek

GAZZE (AA) - Filistinli önde gelen din adamları, dört Arap ülkesinin yayınladığı listede "terörle bağlantılı" olduğu iddia edilen Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'ye desteklerini bildirdi.

Filistin Alimler Birliği Başkanı Mervan Ebu Ras, Gazze'de düzenlenen toplantıda, "itidalli duruşu ve terörü karşı tavrı" ile bilinen Karadavi'yi desteklediklerini ifade etti.

Karadavi'nin, Körfez ülkeleri hükümetlerinden çok sayıda ödül aldığı, ayrıca bu hükümetlerin, "kavramların düzeltilmesi ve nesillerin yönlendirilmesi"ne ilişkin meselelerde kendisinden yardım istediğini belirten Ebu Ras, "Karadavi, doğruluk üzeredir; terörle nitelendirilmeyi değil şeref nişanını hak ediyor." dedi.

Ebu Ras, bazı Müslüman alimlerin, Karadavi'nin "terör listesine" alınması kararını destekleyen tutumlarını da eleştirdi.

Filistin Alimler Birliği Başkanı Ebu Ras ayrıca, Katar'ın Filistin halkına desteği ve Gazze'nin yeniden imarı için sunduğu yardımlardan övgüyle söz etti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen'in 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığı açıklanmıştı.

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