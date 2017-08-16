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Gazze'deki ekonomik durum

- Gazze Ticaret Odası Halkla İlişkiler Müdürü Tıba: "İsrail'in yaklaşık 10 yıldır uyguladığı ablukanın yanı sıra Filistin yönetiminin son kararları, bölge ekonomisini çöküşe götürüyor"

Gazze'deki ekonomik durum

GAZZE (AA) - Gazze Ticaret Odası, İsrail'in uzun yıllardır uyguladığı abluka ve Filistin yönetiminin aldığı son kararlar nedeniyle bölge ekonomisinin dibe sürüklendiğini belirtti.

Ticaret Odası Halkla İlişkiler Müdürü Mahir et-Tıba, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı ile yeni eğitim dönemine yaklaşılırken piyasalarda daha önce görülmemiş bir durgunluk yaşandığına dikkati çekti.

Bölgede işsizliğin yüzde 41'i aştığını, yoksulluk oranının ise yüzde 65'e ulaştığını vurgulayan Tıba, "İsrail'in yaklaşık 10 yıldır uyguladığı ablukanın yanı sıra Filistin yönetiminin son kararları, bölge ekonomisini çöküşe götürüyor." ifadesini kullandı.

İsrail, Hamas'ın 2006 yılındaki seçimleri kazanmasından bu yana Gazze Şeridi'ni abluka altında tutuyor.

Filistin hükümeti geçen ay Gazze Şeridi'ndeki 6 bin 145 kamu çalışanını erken emekli etme kararı almıştı. Hükümet, bu tür kararların "geçici ve zorunlu" olduğunu, "Hamas'ın ülkeyi bölme çabasına karşı tedbir almayı amaçladıklarını" bildirmişti.

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Gazze ŞeridiGazze Ticaret OdasıIsrailMahir Et-Tıba
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