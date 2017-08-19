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"Gazze'deki insani durum, her geçen saat kötüleşiyor"

- Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı Hudari: "Gazze kelimenin tam anlamıyla bir felaket yaşıyor. Buradaki insani durum, ablukanın devam etmesi ve ayrılık yüzünden her geçen saat daha da kötüleşiyor"

GAZZE (AA) - Filistin'deki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi, Gazze'deki insani durumun abluka ve Filistinli gruplar arasındaki bölünme nedeniyle her geçen saat daha da kötüleştiğini bildirdi.

Komitenin Başkanı Cemal el-Hudari yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze kelimenin tam anlamıyla bir felaket yaşıyor. Buradaki insani durum, ablukanın devam etmesi ve ayrılık yüzünden her geçen saat daha da kötüleşiyor. Hiç abartısız her geçen saat." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki krizlerin artmasının hayatın tüm alanlarında endişe ve panik doğurduğuna dikkati çeken Hudari, Gazzelilerin üzerindeki bu baskının artık taşınabilecek boyutta olmadığını kaydetti.

Hudari, uluslararası topluma Gazze'deki insani durum karşısında sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.



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