Gazze'deki insani kriz derinleşiyor

GAZZE (AA) - Filistin'deki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi, Gazze'deki insani durumu "felaket" olarak nitelendirdi.

Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, Gazze'de bütün sektörlerde geri dönülemez bir bozulma yaşandığını söyledi.

Hudari, "Özellikle tıbbi alanda ihtiyaç duyulan malzemelerde eksiklik var. Ayrıca tedavi için hastaların seyahat imkanı yok. " dedi.

Gazze'de hastaneler, fabrikalar ve evlere elektrik sağlanamadığını ifade eden Hudari, bu şekilde hiçbir kurumun işlerini yürütemeyeceğini dile getirdi.

Hudari ayrıca, Filistin Uzlaşı Hükümetinin Gazze'deki çalışanları erken emekli etmesinin de bazı kurumlarda karışıklığa sebep olduğunu vurgulayarak, "Bu durum Gazze'deki büyük sektörleri derin bir krize soktu. İslam ümmeti ve Arap dünyasını ahlaki ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye ve Gazze için harekete geçmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail, Hamas'ın 2006 yılındaki seçimleri kazanmasından bu yana Gazze'yi abluka altında tutuyor.