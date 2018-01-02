Gazze'deki maaş krizi

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki eski hükümetin atadığı memurlar, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin kendilerini de yeni sisteme dâhil etmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Memurlar Sendikası tarafından Gazze'deki Bakanlar Kurulu binası önünde düzenlenen gösteride, eski Hamas hükümeti tarafından atanan memurların haklarının iade edilmesi istendi.

Gösteride konuşan Sendika Başkanı Yakup el-Gandur, "Uzlaşı anlaşmasının imzalanmasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen Filistin hükümeti, memurların haklarını çiğnemeye devam ediyor ve 40 bin çalışan ile ailesini âdeta idama mahkûm ediyor." dedi.

Söz konusu memurların maaşlarının ödenmemesi nedeniyle büyük zorluk yaşadıklarını ifade eden Gandur, bu mağduriyetin devam etmesinin uzlaşının başarısızlığının göstergesi olduğunu söyledi.

Haklarını almakta ısrarcı olduklarını ve bu konuda müzakereyi kabul etmediklerini dile getiren Gandur, ayrıca Filistin halkının tüm unsurlarını kapsayan "ulusal kurtuluş hükümeti" kurulması çağrısı yaptı.

Gösteride Ulusal ve İslami Güçler adına konuşan İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş da hâlâ memurların hakkını arıyor olmalarının üzüntü verici olduğunu ve memurların yanında yer aldıklarını vurguladı.

Batş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan, Mısır'ın başkenti Kahire'de anlaşmaya varıldığı şekilde süratle memurlar dosyasını çözüme kavuşturmasını istedi.

Filistin hükümetinin Gazze'deki memurların maaşlarını ödememesi sık sık protestolara neden oluyor. Göstericiler, Mısır'da imzalanan uzlaşı anlaşması gereğince Gazze'de görevlerini yerine getirmesi gereken Filistin hükümetinin, maaşları ödememesine tepki gösteriyor.

Gazze'de 2006 yılında kurulan Hamas hükümetinin çalışmalarını engellemek amacıyla Ramallah'taki Filistin yönetimi, 14 Haziran 2007'de Gazze'deki memurlarının işe gitmemesi emrini vermiş, bunun üzerine Hamas kendi memur kadrosunu oluşturarak Gazze'deki yönetimi kurma imkânı bulmuştu.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler çerçevesinde 12 Ekim 2017'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "Uzlaşı Anlaşması"nı imzalamıştı. Bu kapsamda, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirmesi kararlaştırılmıştı.



