Gazze'deki memurların maaşlarında kesinti yapılması

GAZZE (AA) - Fetih Hareketi, Gazze'deki memurların maaşlarında kesintiye gidilmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a Ulusal Uzlaşı Hükümeti'ni görevden alma çağrısında bulundu.

Hareketin sözcüsü Fayiz Ebu Iyta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uzlaşı Hükümeti'nin Filistin yönetimine bağlı kamu çalışanlarına yönelik kesinti kararını ve bu kararın alınmasının arkasındaki gerekçeleri kabul etmediklerini belirtti.

Iyta, söz konusu uygulamanın sadece Gazze'deki kamu çalışanlarını kapsamasına işaret ederek, kararın vatandaşlar arasında ayrımcılık yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeli siyasi yansımaları olabileceği uyarısında bulundu.

Sözcü Iyta, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Filistin yönetiminin üzerindeki siyasi ve ekonomik baskının farkındayız. Ancak bu baskıya karşı önlem alabilmek için tüm çabaların birleştirilmesi, baskının neden olduğu etkileri ayrım yapılmaksızın tüm kamu çalışanlarının paylaşması gerekir."

Filistin Devlet Başkanı Abbas'a kararla ilgili yürütmeyi durdurmak için müdahale etme çağrısında bulunan Iyta, Gazze'deki kamu çalışanlarına yönelik ayrımcılık politikasının sorumluluğunun Uzlaşı Hükümeti'nde olduğunu kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanları önceki gün yaptıkları açıklamada, mart ayı maaşlarında yüzde 30 kesinti olduğunu belirtmişti. Uzlaşı Hükümeti ise geçici olduğunu açıkladığı kesintinin primlerden yapıldığını ve ambargodan kaynaklandığını bildirmişti.

Filistin'de 2 Haziran 2014'te Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulmuş ancak Hamas ve Fetih arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.