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Gazze'deki olumsuz hava şartları nedeniyle 5 Filistinli yaralandı

GAZZE (AA) - Filistin genelinde etkili olan sağanak yağış, soğuk ve rüzgarlı hava nedeniyle Gazze'de 5 kişinin yaralandığı bildirildi.Sivil savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle çıkan yangınlara...

Gazze'deki olumsuz hava şartları nedeniyle 5 Filistinli yaralandı

GAZZE (AA) - Filistin genelinde etkili olan sağanak yağış, soğuk ve rüzgarlı hava nedeniyle Gazze'de 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sivil savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle çıkan yangınlara müdahale edildiği, şiddetli rüzgarların devirdiği ağaç ve tabelaların yollardan kaldırıldığı belirtildi.

Yaşanan olaylarda 5 Filistinlinin hafif ve orta dereceli yaralandığı aktarılan açıklamada, bazı evleri su bastığı ve ekiplerin gerekeni yaptığı ifade edildi.

Yaklaşık iki milyon kişinin İsrail ablukası altında yaşadığı Gazze'de alt yapı sorunları, eski evler, insanların yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldığı derme çatma yapılar nedeniyle kış ayları zor şartlar altında geçiyor. Bazı Filistinli aileler, kapıları ve pencereleri olmayan evlerde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Söz konusu durum sebebiyle de yangınlar çıkabiliyor.

İsrail, Hamas'ın 2006'daki seçimlerden başarıyla çıkmasının ardından, Gazze'ye abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen bu abluka aralıksız devam ediyor.

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FilistinGazzeOlumsuz Hava şartları
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