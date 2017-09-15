Gazze'den Mısır yönetimine çağrı

GAZZE (AA) - Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır yönetiminden Refah Sınır Kapısı'nı açarak Filistinli hastaların geçişine izin vermesini talep etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de bulunan yaklaşık 16 bin hasta için Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılmasını ümit ediyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, Gazzeli hacıların çıkış ve girişlerinde sağlanan kolaylıktan dolayı Mısırlı yetkililere teşekkür edildi.

Gazzeli hacıların dönüşü için Mısır makamlarının izniyle 4 günlüğüne açılan sınır kapısı, son hacı kafilesinin dönüşünün ardından bu sabah yeniden kapatılmıştı.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrasında kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nden ancak Mısır'ın izniyle Refah Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkılabiliyor.