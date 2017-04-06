GAZZE (AA) - Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha'nın öldürülmesinin ardından güvenlik gerekçesiyle getirilen avlanma yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki hafta önce düzenlenen Fukaha suikastının ardından Gazzeli balıkçılara getirilen avlanma yasağının bu sabah itibariyle kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, balıkçıların daha önce olduğu gibi avlanma faaliyetlerini sürdüreceği kaydedildi.

Dünyada işsizlik oranlarının en yüksek olduğu bölgelerden biri olan Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yaparak 50 bin kişinin geçimini idame ettiriyor.

Bölgede balıkçılık sektörü, İsrail'in avlanma menzilini geçen haziran ayında 6 mile düşürmesi nedeniyle gerilemişti.