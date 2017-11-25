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Gazzeli balıkçılardan "deniz ablukası" karşıtı gösteri

GAZZE (AA) - Filistinli balıkçılar, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması talebiyle gösteri düzenledi.Gazze limanında Filistin Mesleki Sendikalar Birliği tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, "Avlanma...

Gazzeli balıkçılardan

GAZZE (AA) - Filistinli balıkçılar, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze limanında Filistin Mesleki Sendikalar Birliği tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, "Avlanma özgürlüğü hakkımız" ve "Uluslararası toplum nerede?" yazan dövizler taşıdı.

Gösteride konuşan Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, "İşgalci İsrail, özgürce Gazze denizindeki hakkımızda kısıtlamaya gidiyor. Balıkçılar İsrail deniz kuvvetlerinin saldırısına uğramadan denize açılmak ve avlanmak istiyor." dedi.

Ayaş, "Bu yılın başından bu yana 2 balıkçı hayatını kaybetti, 5'i yaralandı, 27'si gözaltına alındı, 37 kayığa el konuldu." diye konuştu

İsrail'in, Gazze Şeridi açıklarında avlanma menzilini Ekim ayında 9 mile çıkarma kararının sınırlı olduğunu ve balıkçıların ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade eden Ayaş, Filistin hükümetinden avlanma mesafesinin 20 mile yükseltilmesi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

İsrail, 15 Ekim'de Gazze Şeridi sahilinde 6 mile çektiği avlanma menzilini, 1,5 ay süreyle 9 mile çıkarma kararı almıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

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FilistinGazzeIsrail
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