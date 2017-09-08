Gazzeli gençlerin yarıdan fazlası işsiz

GAZZE (AA) - Yıllardır İsrail ablukası altında tutulan Gazze Şeridi'nde, gençler arasında işsizlik oranının yüzde 60'a ulaştığı, nüfusun yüzde 80'inin de fakirlik seviyesinin altında yaşadığı bildirildi.

Gazze'deki Ablukayı Kırma Ulusal Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden insani krizler nedeniyle gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 60'a ulaşırken, nüfusun yüzde 80'i de fakirlik seviyesinin altında yaşıyor." denildi.

Bölgede gittikçe kötüleşen ekonomik durum ve birbirini takip eden insani krizlerin, "tehlikeli boyutta bir insani felaketin sinyallerini verdiğini" kaydeden Hudari, "İsrail'in uyguladığı abluka, sınır kapılarının kapılı tutulması, su kirliliği ve elektrik krizi gibi nedenlerden dolayı bölgedeki ekonomik ve insani durumlar gittikçe kötüleşiyor." ifadelerini kullandı.

Hudari, Gazze'de yaşanan krizlerin köklü çözümünün ancak "Filistin ulusal uzlaşısının sağlanması ve halkın hayatını etkileyen tüm olumsuz adım ve kararlardan dönülmesi ile mümkün olduğunu" vurguladı.

Gazze'deki Ablukayı Kırma Ulusal Komitesi Başkanı ayrıca, uluslararası topluma "İsrail ablukasının kaldırılması ve sınır kapılarının açılması için konuya müdahil olması" çağrısında bulundu.