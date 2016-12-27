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Gazzeli işçilerden "abluka" protestosu

- Gazzeli işçiler, İsrail ablukasının kaldırılması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı

Gazzeli işçilerden

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde işçiler on yıldır devam eden İsrail ablukasının kaldırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Tarım Çalışma Komiteleri Birliğince düzenlenen eylem kapsamındaki yürüyüş, Gazze'deki Meçhul Asker Anıtı önünden başlayarak, Birleşmiş Milletler Ortadoğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) önünde son buldu.

Eyleme katılan onlarca işçi, yıllardır süren İsrail ablukasının sonlandırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep etti. İşçiler, eylemde abluka ve İsrail karşıtı ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlar taşıdı.

Birlik yetkilisi Muhammed el-Bekri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uluslararası topluma, Gazze'ye yönelik acımasız ablukanın kaldırılması yönündeki mesajımızı iletmek için buradayız." dedi.

Filistinli balıkçı ve çiftçilerin İsrail yönetiminin her türlü hak ihlallerine maruz kaldığını belirten Bekri, "2016 Gazze'de balıkçılık ve tarım sektörü için en kötü yıl oldu." dedi.

Filistin'de Ocak 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne karadan, denizden ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Abluka Haziran 2007'den itibaren daha da şiddetlenmişti.

BM verilerine göre, Gazze'de halkın çoğu yardıma muhtaç şekilde yaşıyor ve bölgedeki işsizlik oranının ise yüzde 43'ü bulduğu belirtiliyor.

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