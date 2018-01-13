Gazzeli kadınlar ön yargıları

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - Gazzeli kadınlar, boks yaparak hem toplumdaki bazı ön yargıları yıkmaya hem de mesleki becerilerini geliştirmeye çalışıyor.

Muhafazakar bir toplum yapısına sahip Gazze'de ilk defa kadınlara yönelik olarak düzenlenen boks kursu yoğun ilgi görüyor. Filistin Olimpiyat Komitesi'nin binasında düzenlenen kursa üniversite öğrencisi 40 Filistinli kadın katılıyor. Kursta, kadınlara, "erkek sporu" olarak bilinen boksun teknikleri öğretiliyor.

AA muhabirine konuşan kursiyerlerden Gazze İslam Üniversitesi basın-yayın bölümü öğrencisi İkram Tubasi (22), boksu hobi olarak ve vaktini faydalı bir şekilde değerlendirmek amacıyla öğrendiğini söyledi. Tubasi, bu tür sporların Gazze'deki kadınlar açısından nitelikli bir değişim olduğunu ifade etti.

Spor gazeteciliği yapmak isteyen Tubasi, bu sporu öğrenmesinin gelecekte basın alanında uzmanlaşmasına katkı sağlayacağını aktardı.

Boks öğrenmeye başladıktan sonra kendine olan güveninin arttığını belirten Tubasi, ileride de özellikle beden gücü gerektiren farklı sporları öğrenmeye devam edeceğini dile getirdi.

- Hem destek hem eleştiri

Ailesi ve çevresindekilerden bu sporla ilgili farklı tepkiler aldığına işaret eden Tubasi, "Ailem ve bazı arkadaşlarımdan destek almakla birlikte sosyal medya üzerinden de bazı kimseler tarafından, erkek sporu yaptığım için eleştirildim. Eleştiriler genellikle, kadınların bu sporu yapamayacağı ve antrenörlerin erkek olması şeklindeydi." dedi.

Tubasi, kadınların hayatın farklı alanlarına dahil olmaları konusundaki katı toplumsal bakışın değişmesi temennisinde bulunarak, "Biz savaşla birlikte yıkımı yaşayan ve dış dünyaya bu mesajı veren bir halk değiliz. Biz, direnen, hayatı, eğlenmeyi seven ve dünyaya pozitif yüzünü göstermeye çalışan bir halkız." diye konuştu.

Filistin Boks Federasyonu üyesi ve Doğu Gazze Müdürlüğü'nde Spor Eğitim Direktörü İman Ebu Kuveyk, söz konusu kursun, Gazze'de ilk defa gerçekleştirildiğini, daha önce erkek egemenliğindeki bu tür sporları kadınların yapmadığını söyledi.

Kadınların, boksu öğrenme isteğinin kurs başlama saatlerine gösterdikleri titizlikte ortaya çıktığını vurgulayan Ebu Kuveyk, boksun bu kalitedeki mevcut en iyi sporlardan biri olduğuna işaret etti.

- "Kadınların başarısı, eleştirilere meydan okumadır"

Federasyon olarak kadınların bu sporu yapması konusunda bazı eleştiriler aldıklarını anlatan Ebu Kuveyk, "Kadınların gösterdiği başarı, bu eleştirilere karşı bir meydan okuma ve toplumsal kuralların yıkılması anlamı taşıyor." dedi.



Ebu Kuveyk, boksun, kadınların kendine olan güvenini ve kendilerini müdafaa etme becerilerini geliştirdiğini ifade etti.



Federasyon yetkilileri, Gazze'de geçmiş yıllarda, "boksun erkek sporu" olduğu yönündeki algının bu kursla yıkılacağını düşünüyor.

