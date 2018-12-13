banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda kahve dünya Hakan Bulgurlu
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi

- Gazze'nin "kırmızı altını" çilek ablukayı deliyor

- Gazze Şeridi'ndeki çiftçiler, Filistinlilerce "kırmızı altın" olarak tabir edilen çilekleri, Avrupa ve Körfez ülkeleri pazarına hazırlamak için yoğun mesai harcıyor - Gazze'deki Filistin Tarım Bakanlığı verilerine göre, çilek ekili araziler, İsrail'in saldırıları ve tarım arazilerini tahrip etmesi nedeniyle 2007 yılında 2 bin 500 dönümken, şimdi yaklaşık 908 dönüme geriledi

- Gazze'nin
banner17

GAZZE (AA) - MUSTAFA MACİD - Gazze Şeridi'ndeki çiftçiler, Filistinlilerce "kırmızı altın" olarak tabir edilen çilekleri, Avrupa ve Körfez ülkeleri pazarına hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.

İsrail ablukasındaki Gazze'de üretilen çilekler, İsrail'in Batı Şeria ve dış pazara çıkarılmasına izin verdiği sınırlı sayıdaki tarım ürünleri arasında yer alıyor. Gazzeli gençler büyük zahmetle topladıkları çilekleri özenle tahta sandıklara yerleştirdikten sonra dış pazara ulaştırılması için hazırlıyor.

Gazze'deki Filistin Tarım Bakanlığı verilerine göre, çilek ekili araziler, İsrail'in saldırıları ve tarım arazilerini tahrip etmesi nedeniyle 2007 yılında 2 bin 500 dönümken, şimdi yaklaşık 908 dönüme geriledi.

Çilek üretimi yapan Filistinli Ekrem Ebu Husa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çilek üretimi oldukça zahmetli, ince ve bakım isteyen bir iş. Dış pazara hazır hale gelebilmesi için çok çaba harcıyoruz." dedi.

- İsrail ihracatı engellemesi durumunda büyük zarar yaşanacak

İsrail'in, ihracatı engellemesi durumunda ürünleri ihraç edememeleri halinde büyük zarara uğrayacaklarını söyleyen Husa, Gazze'deki pazarda satmakla dış pazarlarda satmak arasında oldukça fark olduğunu dile getirdi.

Husa, Gazze'deki çileğin kalitesinin çok yüksek olduğunu söyleyerek, dış pazarda 14 şekele (3,7 dolar) satılan çileğin kilosunun İsrail'in Gazze dışına çıkarmaya izin vermediği zamanlarda ise ekonomik sıkıntılardan dolayı iç pazarda 5 şekele (1,3 dolar) satılabildiğini kaydetti.

Gazze'deki çilek üretiminin yüzde 70'i Avrupa ve Körfez pazarlarına ihraç edilirken, geri kalan kısmı ise Batı Şeria ve yerel pazarda satılıyor.

Gazze'de aralık ayında başlayan çilek toplama sezonu, şubat ayının sonuna kadar devam ediyor. Gazze Şeridi, çilek üretimi ve Avrupa'ya çilek ihraç etme alanında Filistin'de ilk sırada yer alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla beraber tarım arazilerini hedef alması ve tahrip etmesi nedeniyle çilek üretimi gibi birçok tarım faaliyetini etkiledi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ÇİLEK HASADIFilistinGazze Şeridi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1