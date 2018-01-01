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Gebze'de kavga: 3 yaralı

- Çocuk parkında bir kişinin yaralanmasıyla başlayan kavga hastane önünde devam etti - Yaralanan biri ağır 3 kişi tedavi altına alındı

Gebze'de kavga: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

İki grup arasında bir çocuk parkında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada başına şişe ile vurulan bir kişi yaralandı. Yaralı, arkadaşları tarafından Fatih Devlet Hastanesi acil servisine getirildi.

Bu arada diğer grup hastaneye gelerek kavga ettikleri kişilerle tartışmaya başladı. Acil servisin önünde yeniden kavgaya tutuşan yaklaşık 15 kişilik gruba, hastanenin özel güvenlik görevlileri ile polis müdahale etti.

Ekiplerin kavgayı ayıramaması üzerine olay yerine takviye polis sevk edildi. Ekipler, gruba biber gazı ile müdahale ederek kavgayı ayırdı.

Yaralanan biri ağır 3 kişinin tedavileri sürerken, olaya karıştığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan güvenlik güçleri, kavganın çıktığı hastane önünde güvenlik tedbirlerini arttırdı.

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Anahtar Kelimeler:
GebzeKavga
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