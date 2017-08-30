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Gebze'de minibüs sürücüleri arasında kavga

- Sıra yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Gebze'de minibüs sürücüleri arasında kavga

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, minibüs sürücüleri arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'ndeki minibüs hattının son durağında, sürücüler arasında sıra yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, taş, sopa ve bıçak kullanıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale etti.

Kavgada yaralanan bir kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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GebzeKavgaKocaeli
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