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"Geç Kalanlar" oyunu Adapazarı'nda sahnelenecek

- Oyun, yarın Adapazarı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın "Geç Kalanlar" adlı oyunu, yarın Adapazarı'nda izleyiciyle buluşacak.

Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, Pervin Ünalp'ın yazdığı, Nihat Alptekin'in yönettiği oyun, Adapazarı Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.00'de sahnelenecek.

Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman ve Zafer Kırşan'ın rol aldığı oyunun konusu kısaca şöyle:

"Yaşadığımız her günü güzel bir güne dönüştürmek varken, 'güzel bir gün'ün bize çıkıp gelmesi için öylece oturup bekleriz. Çoğu zaman yaşamak yerine erteleriz. Tüketmenin bencilliğini, paylaşmanın samimiyetine yeğleriz. Oysa ihtiyacımız olan tek şey, biraz farkındalıktır. Geç Kalanlar, sorduklarıyla seyircisine derinlikli bir yüzleşmenin resmini gösteriyor."

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