Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi ABD İnternet üzerinden satış
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

"Gece-Gündüz İstanbul" internet sitesi yayında

- İstanbul'un uluslararası arenada tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "nightanddayistanbul.com" sitesi internet kullanıcılarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un uluslararası arenada tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "nightanddayistanbul.com" (Gece-Gündüz İstanbul) internet sitesi yayın hayatına başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarih boyunca dünyaca ünlü yerli ve yabancı birçok ismin övgüsüne mazhar olan İstanbul'un fotoğraflarla tanıtıldığı internet sitesi, başta yabancılar olmak üzere tüm turistler için önemli bir kaynak olacak.

Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş tarafından hazırlanan ve fotoğraflarla İstanbul'u anlatan kitabın aktarıldığı sitede, başta Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, Nazım Hikmet gibi birçok önemli ismin de İstanbul’u anlatan dizeleri yer alıyor.

Tarihi semtleri, camileri, türbeleri, sarayları, sahilleri ve meydanları, mimarları, şairleri, bestekarları, hattatları, nakkaşları ve ressamlarıyla insana ilham veren ve tarih boyunca yazarların, şairlerin, müzisyenlerin, kralların, imparatorların, devlet adamlarının dikkatini çeken İstanbul'u internette arayanlar ve kenti ziyaret edecek turistler için "nightanddayistanbul.com" sitesi önemli bir kaynak niteliği taşıyacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gece-gündüz İstanbulİBBNightanddayistanbul.comSamet Ağırbaş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5