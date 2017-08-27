Gece yola çıkacak sürücülere uyarı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Tansel Kendirli yaptığı yazılı açıklamada, bayram ve tatil dönemleri gibi trafik yoğunluğunun arttığı zamanlarda artan kazaların ve bu kazalara bağlı ölümlerin sık olarak gündeme geldiğini ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 verilerine bakıldığında, Türkiye'de geçen sene 1 milyon 182 bin 491 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalara bağlı olarak 7 bin 300 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 binin üzerinde bireyin de yaralandığını aktaran Kendirli, emniyet kayıtlarında karayollarında meydana gelen trafik kazalarının yüzde 89,6'sının sürücü kusuruna bağlı geliştiği bilgisinin yer aldığını vurguladı.

Kendirli, sürüş sırasında hata yapmayı kolaylaştıran başlıca etkenler arasında yüksek hızla araç kullanmanın yanı sıra, yorgunluk, uykusuzluk, cep telefonu kullanımının yer aldığına dikkati çekti.

"5 saatin altında uykuyla trafik kazası riski 4-5 kat artıyor"

Doç. Dr. Mustafa Tansel Kendirli, uyku uzmanlarının 18-64 yaş aralığında günlük 7 ila 9 saat uykunun gerekli olduğunu belirttiğini, Amerikan Otomobil Birliğinin yapmış olduğu bir araştırmada, günlük 6-7 saat uyuyanların, 8 saat uyuyanlara kıyasla iki kat daha fazla kaza yaptıklarının tespit edildiğini ifade ederek, "Aynı araştırmada, 5 saatin altında uykuyla trafik kazası riskinin 4-5 kat arttığı vurgulanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Sürücünün aracı kenara çekme vaktinin geldiğini gösteren işaretleri de sıralayan Kendirli, araştırmaların zihin ve vücudun yolculuğa başlamadan önce yeterince dinç ve dinlenmiş olması için en az 7-8 saat uyku alınması gerektiğini gösterdiğini kaydetti.

Kendirli, bu önleme rağmen uzun süreli yolculuklarda yorgunluğun baş göstermesi halinde, güvenli bir bölgede arabayı durdurup en az 30 dakika uyku molası verilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Kahve ve demli çay içmenin uyanıklığı geçici süreyle arttırdığı ancak bu etkinin 30 dakika içinde başladığı bilinmektedir. Mümkünse biyolojik ritmimizin uykuya en yatkın olduğu gece yarısı ile 06.00 saatleri arasında yolculuk tercih edilmemelidir. İdeal olarak uzun süreli yolculuklarda şoförlük yapabilecek bir diğer kişiyle yola başlamak ve her 2 saatte bir sürücü değişikliği yaparak yola devam etmek önerilmektedir." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hatice Şenses Kurukız