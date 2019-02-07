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Geçen yıl 60 milyon liralık ikramiye unutuldu

- Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde tam bilete çıkan 70 milyon liralık ikramiyenin sahibi henüz parasını almazken, bu durum unutulan ikramiyeleri gündeme taşıdı - Piyango, Hemen Kazan ve sayısal oyunlarda süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarı geçen yıl 60 milyon lirayı buldu, unutulan ikramiye tutarı 5 yılda 243,4 milyon lirayı aştı

Geçen yıl 60 milyon liralık ikramiye unutuldu
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ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde tam bilete çıkan 70 milyon liralık ikramiyenin sahibi henüz parasını almazken, bu durum unutulan ikramiyeleri akıllara getirdi. Alınmadığı için zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin tutarı geçen yıl 60 milyon lira, 5 yılda ise 243,4 milyon lira oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen şans oyunlarında ikramiyeler, çekiliş gününden itibaren bir yıllık zaman aşımına tabi tutuluyor.

Buna göre, Piyango, Hemen Kazan ile sayısal oyunlarda süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin 5 yıldaki toplam tutarı 243 milyon 428 bin 545 lirayı buldu.

Sadece geçen yıl zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin tutarı 60 milyon 118 bin 508 lira olarak gerçekleşti.

- En fazla Milli Piyango ikramiyesi unutuldu

2018 yılında zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarı, Milli Piyango'da 29 milyon 963 bin 129 lira, Hemen Kazan'da 1 milyon 501 bin 243 lira, Sayısal Loto'da 9 milyon 165 bin 830 lira, Süper Loto'da 9 milyon 342 bin 360 lira, Şans Topu'nda 4 milyon 563 bin 80 lira, On Numara'da ise 5 milyon 582 bin 866 lira olarak kayıtlara geçti.

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılıyor. Bu tutarlar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor.

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