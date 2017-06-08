SİVAS (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lice'de geçen yıl 5 milyon kök kenevir alındığını belirterek, "Gerek kış operasyonları gerek kışın hemen akabinde gerçekleşen Lice'deki operasyonlar sayesinde bu yıl Lice kırsalına tarihin en az keneviri ekildi, şu ana kadar 350 bin kök civarı. 5 milyon nere 350 bin nere. Bir güzel haber daha var, geçen yıl kenevir ekilen tarlalarda bu yıl buğday ekiliyor." dedi.

Soylu, kentteki temasları kapsamında Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Aydın, ziyarette Soylu'ya kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu da 15 yıldır Türkiye'de çok önemli gelişmeler yaşandığını, Türkiye'nin hedeflerine adım adım yaklaştığına değinerek, "Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşen bu adımlar aslında bizim geleceğe bırakabileceğimiz miraslardan bir tanesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin gelişirken herkesin dostluk etmediğine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Etrafımızda, 'Türkiye'nin kendi başına karar verme yeteneği, Türkiye'nin kendi hürriyeti, özgürlüğü, düşünebilme kabiliyeti daha kısıtlı olsun' isteyenler de olacaktır. Bu içeride de dışarıda da olacaktır. Siyasi saiklikliği içeride olacaktır, bu kıskançlıktır, ideolojiktir, artı yetmezliktir. Türkiye'nin attığı her adım dış dünyada da söz söyleyebilme kabiliyetini, adalete, hakkaniyete, kendi medeniyet değerlerimize anlatabilme kabiliyetini artıracaktır. Bu da istenmez. Ama bunların hiçbirisine bakmıyoruz. Biz kendi istikametimize ve hedeflerimize bakıyoruz. Bunu da devam ettireceğiz."

İçişleri Bakanı Soylu, dünyada sözle yapılanların aynı olmadığı bir davranış modeli görüldüğünü aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu da bize bir başka sorumluluk daha yüklüyor. Daha güçlü olmayı, daha zengin olmayı, daha özgür olmayı, daha ayakları üzerinde durmayı, üniversitelerimizde daha etkin sonuçlar elde etmeyi, kamu kuruluşlarımızda daha fonksiyonel olmayı, bürokrasimizi daha etkin hale getirmeyi, siyasetimizi daha rasyonel hale getirmeyi, verimliliğimizi en üst seviyeye getirmeyi gerektiriyor. Bu hepimizin görevi. Ama şu var, Türkiye bu anlayış içerisinde yürüyor. Yoksa bu kadar yoğunluklar içerisinde karşı karşıya kalan her ülke istikametini de aklını da şaşırır. Allah'a çok şükür Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hedef birliği içerisinde gidiyor. Belki de Türkiye'nin en önemli 15 yıllık kazanımlarından bir tanesi budur. Bunu hep birlikte devam ettireceğiz."

- "Kenevir ekilen tarlalara buğday ekiliyor"

Terör meselesinin hükümetin politikası olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın önderliğinde ortaya konulan bir kararlılık ve irade olduğunu vurgulayan Soylu, şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye'ye karşı oluşan ve Türkiye'nin büyümesini ya hasetliğinden dolayı ya da stratejik olarak istemeyenlerin en önemli vekalet verdikleri unsur terördür. Terörle birlikte Türkiye'nin meşguliyetini, terörle birlikte Türkiye'nin ve bu milletin belki de en önemli hasleti olan birliğini ve beraberliğini bertaraf etmeye çalışıyorlar. Bizim görevimiz de buna müsaade etmemektir. Bugün bu görev bizdedir, yarın bir başka arkadaşımızda. Kendi gayretince ama hükümetimizin ortaya koymuş olduğu politikalar çerçevesinde bunu yürütüyoruz ve yürütmeye devam edeceğiz. Terörün mütemmim cüzleri var, uyuşturucu, kaçakçılık, asayiş ve organize suçlar. Yani milletin kendi huzurunu devrettiği, devletin otoritesini, hukukun otoritesini ve demokrasinin sarsılmasını isteyenler bu aparatlara, bu araçlara sığınıyorlar."

Bakan Soylu, görevlerinin otoriteyi sarsmamak olduğuna dikkati çekerek, bu otoritenin aslında hukukun, demokrasinin, milletin birliğinin adı olduğuna işaret etti. Bunu gerçekleştirebilecek bir adımı atmak için her geçen gün gayret gösterdiklerini belirten Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Lice'de 10 bin evladımız operasyon yapıyor. Burada enteresan bir şey söyleyeceğim, biz 2 ay önce de Lice'de büyük bir operasyon yaptık, epey sürdü. Çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdik. Bu operasyon daha ziyade hem terörün alanını daraltmak hem de Lice'yi, Bingöl'ü, Hani'yi, Kocaköy'ü ve Diyarbakır kırsalını içine alan bu alanı kendilerine yönelik bir finansal destek, uyuşturucu, kenevir ekerek finansal destek haline getiren terör örgütüne aman vermemek üzere gerçekleştirilen bir operasyon. Geçen yıl 5 milyon kök kenevir buradan alındı. Gerek kış operasyonları gerek kışın hemen akabinde gerçekleşen Lice'deki operasyonlar sayesinde bu yıl Lice kırsalına tarihin en az keneviri ekildi, şu ana kadar 350 bin kök civarı. 5 milyon nere 350 bin nere. Bir güzel haber daha var, geçen yıl kenevir ekilen tarlalarda bu yıl buğday ekiliyor. Bu aslında terörü bitirme noktasında neler kazanabileceğimizin en önemli göstergelerinden bir tanesi."

- "Kato'da yarım milyon hayvan yetişir"

Bakan Süleyman Soylu, Kato Dağı'na gittiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Oralarda huzuru tam anlamıyla sağladığımız andan itibaren, ölçmüş değilim ama gerek helikopterden tüm alanı gördüğümde gerek Kato'nun tepesine indiğimde aklıma bir tek şey geldi, burada yarım milyon hayvan yetişir. Büyük bir arazi, muhteşem bir yayla. Aşağısı Beytüşşebab'a kadar ve diğer alana kadar olağanüstü güzellikler içeriyor. Ama bütün bunları bizden terör uzaklaştırmaya çalışıyor. Bunu bitirdiğimiz andan itibaren göç Türkiye'nin en önemli problemi olmaktan çıkar. Bunu bitirdiğimiz andan itibaren sınırlarımızı çok daha iyi kontrol edebilme fırsatına sahip olabiliriz. Bunu bitirdiğimiz andan itibaren özellikle çalışma çağındaki insanlarımıza iş bulma konusunda çok önemli kazanımlar sağlayabiliriz. Oradaki üniversitelerimiz kendi hedeflerini çok daha iyi noktalara, çok daha iyi ufuklara dikebilirler. Terör bitirmenin tek çıktısı yok, çoklu çıktısı var. Bu ülkenin faydasına çoklu çıktısı var. Bunun için hep birlikte büyük bir gayret göstermeliyiz. Çünkü terör örgütü 40 yılı aşkın bir süredir oraya fitne ve nifak tohumları ekmeye çalışıyor. Bunu ancak birlik ve beraberlikle bir arada olarak ortadan kaldırabiliriz. Bir taraftan güvenlik kuvvetlerimiz cansiparane mücadele ortaya koyacaklar ve koymaya devam ediyorlar. Bu konuda kahramanca mücadele ediyorlar."

Belediye Başkanı Sami Aydın, ziyaretin sonunda Soylu'ya kilim hediye etti.

Soylu, ziyaretin ardından Hilton Otel'de düzenlenen ve basına kapalı gerçekleşen 135. Dönem Kaçakçılık, İstihbarat, Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.