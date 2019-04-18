GEDA Projesi ile Şanlıurfa'da annelere eğitim verildi

İSTANBUL (AA) - Projemiz Hayat çatısı altında oluşturulan Geleceğe Dokunan Anneler (GEDA) projesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle Şanlıurfa’da annelerle bir araya geldi.



Projemiz Hayat açıklamasına göre, Projemiz Hayat, GEDA projesiyle Türkiye’de 4,4 milyon çocuğun etkilendiği "duygusal ihmal" konusuna dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak üzerine çalışmalarına devam ediyor.



Projenin akademik ekibi tarafından oluşturulan eğitim programları eşliğinde saha araştırmalarına ve seminerlerine devam eden GEDA ekibi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle Şanlıurfa’da annelerle buluştu.



Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri ve psikolog, sosyal hizmet uzmanlarından oluşan GEDA ekibi, 2 gün süren çalışmada ilk olarak 16 Nisan’da, Şanlıurfa Ahmet Yesevi Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde 24 anne ile birebir derinlemesine görüşmeler yaptı.



Bu görüşmelerden elde edilen sonuçların, proje kapsamında yapılacak eğitimler ve online destek sistemlerinin geliştirilmesine fayda sağlamasını amaçlayan proje ekibi, çalışmalarının ikinci gününde ise Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yer alan belediye okulunda, "Çocuğumun Duygusal İhtiyaçlarını Tanıyorum" konulu seminerde anneler ile buluştu.





- Duygusal ihmalin etkileri







"Geleceğe Dokunan Anneler" projesinin kurucusu Aslı Özdemir’in proje hakkında genel bilgilendirmesi ile başlayan seminer, ardından Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. İsmihan Artan Çetin, Doç. Dr. Gülin Evinç, Uzm. Dr. Pınar Zengin Akkuş’un sunumu ile devam etti.



Seminerde, çocuklukta yaşanan duygusal ihmalin fiziksel ve toplumsal etkileri, çocukların gelişim süreçlerinde ihtiyaçları ve duygusal olarak bu ihtiyaçlarının nasıl karşılanması gerektiği hakkında katılımcılara bilgi verildi. Seminer sonrası annelere Projemiz Hayat çatısı altında GEDA ekibi tarafından katılım belgesi sunuldu.

GEDA Projesi ekibi ve akademisyenleri, seminerin ardından GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgözü'ü proje hakkında bilgi vermek ve gelecek dönemde geliştirilebilecek yeni iş birlikteliklerini görüşmek üzere ziyaret etti.