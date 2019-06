GEFCO Türkiye’den Fas ve Tunus’a yeni hat!

Güçlü entegre ağı ve nitelikli uzman ekipleriyle 20 yılı aşkın süredir Kuzey Afrika’da faaliyet gösteren GEFCO, Türkiye’den Fas ve Tunus’a açtığı yeni hatlarla bölgedeki lojistik çözümlerini güçlendiriyor. GEFCO, Kuzey Afrika’da hali hazırda Geo-Gateway Çözümleri kapsamında denizyolu, havayolu ve karayolu taşımacılığının yanısıra Ro-Ro, antrepo ve gümrük konularında da kapsamlı çözümler sunuyor.



GEFCO’nun Türkiye’den Fas ve Tunus’a başlattığı yeni seferlerle bölgedeki iş hacmini daha da artırmayı hedeflediklerini söyleyen Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serkan Çelik sözlerine şöyle devam etti: “Endüstriyel ve otomotiv lojistiğinde Avrupa’nın önde gelen şirketlerinden biri olan GEFCO Grubu, geçen yıl Avrupa-Fas taşımacılığında öncü role sahip İspanyol GLT şirketini satın almıştı. Şimdi de Türkiye, Fas ve Tunus taşımacılığına önemli katkılar sunacak yeni bir hattı devreye soktuk. Bu hatla beraber özellikle tekstil ve moda endüstrilerinde ticaretin hızlı büyümeye başladığı Türkiye-Fas-Tunus hattında GEFCO'nun varlığı ve stratejik değeri daha da güçleniyor.”



Türkiye, Kuzey Afrika’ya erişim için bölgesel lojistik üssü



Yeni hat hizmetiyle Türkiye’den Kuzey Afrika’ya giden malların gümrük işlemleri dahil her türlü lojistik ihtiyacı daha hızlı karşılanacak. Türkiye-Fas-Tunus hattıyla bu ülkeler arasındaki taşımacılık faaliyetlerinde, her türlü nakliye ihtiyacının optimum süre ve maliyetle karşılanması hedefleniyor. Önemli bir potansiyele sahip lojistik pazarıyla Türkiye’nin bölgede bir üs işlevi gördüğünü vurgulayan Serkan Çelik, sözlerine şöyle devam etti: “GEFCO’nun uzun yıllara dayanan uzmanlığından güç alarak müşterilerimize katma değerli hizmetler sunuyoruz. GEFCO Türkiye olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek onlara özel, inovatif ve dijital çözümler sunmaya çalışıyoruz. Bitmiş araç stok alanlarımızın çoğunda, ultra inovatif tablet uygulaması kullanıyoruz. Her zaman iyi bir kurumsal vatandaş olmaya özen gösteren bir şirket olarak endüstriyel ambalaj nakliyelerinin yönetimi konusunda da önemli bir misyon üstleniyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizin tedarik stratejilerini optimize edecek çevre dostu çözümler sunuyoruz ve Kuzey Afrika’da yeniden kullanılabilir ambalaj gibi sürdürülebilirlik uygulamalar hayata geçiriyoruz."



Uluslararası ağı sayesinde müşterilerine entegre hizmet sunma kapasitesine sahip GEFCO, ülkeler arası ticaretin büyümesine önemli katkılar sunuyor. Sadece otomotiv lojistiği değil, tekstil, ilaç, hızlı tüketim ve inşaat gibi sektörlerde de güçlü bir konuma gelen GEFCO, uzmanlığını bu zorlu sektörlerin sadece yerel lojistik ihtiyaçları için değil, aynı zamanda uluslararası büyümelerine destek olmak için de kullanıyor.