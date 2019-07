"Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" Business Call to Action ağına katılıyor - Ülkenin her yerindeki kadınlara mobil uygulama geliştirme ve girişimcilik eğitimleri verilerek uzaktan çalışma olanakları sunan "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi", artık Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Business Call to Action iş birliğinin bir parçası - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: - "Kadınların evde veya okulda önde gelen teknoloji şirketleri için çalışabilecekleri yeni bir iş ekosistemi ortaya çıkarılmasına öncülük ediyoruz"

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:35