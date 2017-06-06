"Geleceğimi Koruyorum Projesi" kapanış toplantısı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, toprağını, suyunu ve değerlerini koruyan bilinçli nesillerle Türkiye'nin yarınının aydınlık olacağını belirterek, "Cennet misali bir yurdumuz var. O halde bu projenin amacı cenneti korumak. Bu güzelliğe sahip çıkmamız ve bu değerlerimizi yaşatacak bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Bu amaçla çocuklarımızı çevre bilincine sahip, kendisi ve çevresi ile barışık yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen "Geleceğimi Koruyorum" projesi kapsamında, "Toprak ve Su Konulu Resim Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi.

Bakan Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Geleceğimi Koruyorum" projesiyle Türkiye'nin sahip olduğu toprak ve su kaynaklarının korunması konusunda gençlerin duyarlılığın artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Proje kapsamında, 30 büyük şehirde okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile öğretmen ve velilere yönelik doğayı koruma amaçlı eğitimler verildiğini, kitaplar, broşürler dağıtıldığını, filmler, kamu spotları, yarışmalar düzenlendiğini anlatan Yılmaz, "Cennet misali bir yurdumuz var. O halde bu projenin amacı cenneti korumak. Bu güzelliğe sahip çıkmamız ve bu değerlerimizi yaşatacak bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Bu amaçla çocuklarımızı çevre bilincine sahip, kendisi ve çevresi ile barışık yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Çocuğu eğitirsek geleceği inşa etmiş oluruz. Çocuklarımızın davranışlarını değiştirirsek toplum da değişir." değerlendirmesini yapan Bakan Yılmaz, gelecek için bugünden çalışmaya başlanması gerektiğine işaret etti.

- "Toprak azizdir, kutsaldır..."

Toprak ve suyun, dünyanın en temel kaynağı olduğunu, bunlarsız yaşamın mümkün kılınmayacağını, toprak ve su korunduğu ölçüde geleceğe güvenle bakılabileceğini kaydeden Yılmaz, "Çevre bilinci bütün kişi ve kurumların ortak çabasını gerektirir. Çevre kirlenmesi denildiğinde sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı ilgilendiren küresel bir sorunla karşı karşıya olduğumuzun bilinmesi gerekli." ifadesini kullandı.

Bakan Yılmaz, Birleşmiş Milletler tarafından 2015'in "Toprak Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, "Toprak azizdir, kutsaldır, kültürümüze yerleşmiştir. Çevremizi korumak ve sahip çıkmak için öncelikle çevre bilincinin oluşması gerektiği muhakkaktır. Çok küçük yaşta çocuklara toprağı sevdirmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Yeni nesillerin doğal kaynakların önemini, onları kaybetmeden anlamalarını sağlamanın önemine işaret eden Yılmaz, "Toprağını, suyunu ve değerlerini koruyan bilinçli nesillerle Türkiye'nin yarını aydınlıktır." dedi.

Türkiye'de eğitim alanında maddi yönde iyi bir noktada bulunulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Maddi yönü çok iyi. Peki manevi yönünde eksiklik var mı? Yolda bulduğu altını götürüp sahibine, belediyeye teslim eden öğrenci değerler eğitimini almış demektir. Antep'te devletin vermiş olduğu kitap hasar gördüğünde, kendini paralayan bir küçücük öğrencimiz, 'Devletin verdiği kitabı ben nasıl paralarım?' diyor. Bu işte değerler eğitimi... Hatta, 'Ben bu kitabı paraladığımda, hasar verdiğimde, sanki Tayyip Erdoğan'a ihanet etmiş gibi hissettim ben.' diyor. İşte bu değerler eğitimidir.

Eğer bin 500-2 bin nüfuslu bir yerde bir şehit cenazesi olduğunda 10-15 bin kişi katılıyorsa, burada değerler eğitimi verilmiş demektir. Hepsinden de önemlisi 15 Temmuz'da 'Vatanın sana ihtiyacı var.' denildiğinde ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelisi yaşına bakmadan sokağa çıkıp bu vatana sahip çıkıyorsa, değerler eğitimi verilmiş demektir."

- "Türkiye'yi 21. yüzyılda hak ettiği noktaya getireceğiz"



Abdurrahim Karakoç'un "Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin, toprak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, kaynak senden incinmesin." dizelerini okuyan Yılmaz, "Hiç şüpheniz olmasın, yeni nesillerle birlikte toprak da yaprak da kaynak da su da bizden incinmeyecek. Biz onlardan razı, onlar bizden razı olarak Türkiye'yi 21. yüzyılda hak ettiği noktaya getireceğiz. " dedi.

Törende, Türkiye'nin 30 ilinden gelen öğrencilere sertifikaları dağıtıldı. Dereceye giren 30 öğrenciye hediye edilecek bisikletlerin adreslerine gönderileceği duyuruldu.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, öğrenciler ve diğer ilgililer de katıldı.





