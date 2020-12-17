Geleceğimin sorumluluğu ‘Yaşama Sanatı’ proje yarışması

Gençler İçin İyilik Derneği, ilk projesi olan “Geleceğimin Sorumluluğu “Yaşam Sanatı” proje yarışması için başvuruları almaya başladı. Hazırlanacak projelerin info@genclericiniyilik.com mail adresine gönderilmesi gerekiyor. Başvuru için son tarih 20 Ocak 2021, saat 18:00. Sonuçlar ise 08 Şubat 2021 Pazartesi günü, Gençler İçin İyilik sosyal medya hesaplarından açıklanıyor olacak.

Ödüller; birinciye 5.000 TL, ikinciye 3.000 TL, üçüncüye 2.000 TL ve dördüncüye mansiyon olarak belirlenmiştir.

Üniversite öğrencilerinin eğitimlerinde başarılı olabilmeleri için, ihtiyaç duydukları eksiklikleri karşılayacak kaynakları bulma, köprü olma ve destek verecek projeleri hayata geçirme amacıyla kurulan Gençler İçin İyilik Derneği, bunu amaçlarken gençlerimizin yalnızca maddi değil mental gereksinimleri konusunda desteklemeyi de hedeflemektedir.

Yarışmanın çıkış noktasını, son 1 yıldır tüm dünyayı etkileyen Pandemi sürecinde insanoğlunun bulunduğu yerküreye verdiği yaşam mücadelesi oluşturmakta. Dernek Başkanı Ayşen Laçinel, şunları söyledi: “Yaşamak için bir amacı, sorumluluğu olan her birey için hayat anlamlı ve kıymetlidir. Yaşam hayali amaç̧ olduğunda, insan her durumda o hayale çıpa atar ve tutunur. Biz gençlerimizin kendi sorumluluklarını almasını ve dünyayı kasıp kavuran covid-19 sürecinde bu becerilerini hem kendilerine hem de topluma örnek olacak şekilde paylaşmalarını istiyoruz. Bu amaçla başlattığımız yarışmamıza ilgi beklediğimizden yüksek, umarım bir çıpa da biz atabilmişizdir. “dedi.

Yine dernek üyelerinden ve yarışmamızın ismini koyan değerli oyuncu Tamer Levent, “2020 bize sorumluluk almayı ve yaşama sanatını beraberinde geliştirmeyi öğretti. Gençlerimizin bu anlamda bizlere katacakları birçok fikir ve projenin olacağına gönülden inanıyorum.” dedi.

Dernek Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Berat Bir, yarışmayı birçok üniversite ile işbirliği gerçekleştirerek hayata geçirdiklerini söyleyip “Eğitim hayatım boyunca hedeflediğim, gençlere birçok alanda dokunabilmeyi amaçladığım projeleri Gençler İçin İyilik Derneği çatısı altında hayata geçirebilmek, beni son derece mutlu ediyor. Nitekim ilk kurultayımıza çeşitli üniversitelerden öğrencilerin katılım gerçekleştirip, paylaşımda bulunmasının değerinin tartışmasız çok önemlidir.” dedi.

1.618 Ajansı kurucu Başkanı ve dernek üyesi Filiz Bilmiş, yarışma afiş tasarımını hazırlarken, derneğin logosunda olan deniz yıldızı figürünü merkez noktaya koyduklarını belirtip, “Bizim amacımız ulaşabileceğimiz kadar gencimize ulaşıp, kendi deniz yıldızı hikayemizi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Yarışmaya katılmak son derece kolay

Her yaştan üniversite öğrencisi, dilediği konuda ve türde bir çalışma ile bu yarışmaya katılabilir.

Örnek vermek gerekirse, hikaye, roman, senaryo, kısa film, klip, resim, beste, drama, bilimsel bir proje gibi farklı alanlardan katılım sağlanabilir.

Yarışma katılım dosyasında aşağıdaki bilgilerin yer almasını istenmekte ve ilgili projelerini info@genclericiniyilik.com adresine göndermeleri beklenmekte.

Başvuru yapan kişinin isim soyadı, bağlı olduğu üniversite ve bölümü, yarışmaya katıldığı proje konusu, amacı, ana mesajı, proje türü, proje aktarımı, kapsam ve süreci ile birlikte, dernek tarafından ulaşılması gerektiği takdirde kullanılacak iletişim bilgileri.

Başvuru için son tarih 20 Ocak 2021, saat 18:00. Sonuçlar ise 08 Şubat 2021 Pazartesi günü Gençler İçin İyilik sosyal medya hesaplarından açıklanıyor olacak.

Ödüller; birinciye 5.000 TL, ikinciye 3.000 TL, üçüncüye 2.000 TL ve dördüncüye mansiyon olarak belirlenmiştir.