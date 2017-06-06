Geleceğin Ar-Ge mühendisleri Tofaş Akademi'de yetişiyor

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ile Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (BUSİAD) iş birliğinde, Tofaş Akademi koordinatörlüğünde hazırlanan "Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı" devam ediyor.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Bursa'da faaliyet gösteren 40'dan fazla Ar-Ge merkezinin ihtiyaçları değerlendirilerek oluşturulan "Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı" sürüyor.

OİB ile BUSİAD iş birliğinde, Tofaş Akademi koordinatörlüğünde, bu yıl ikincisi düzenlenen "Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı", Martur, Bosch ve Coşkunöz'ün de aralarında bulunduğu komite tarafından yürütülüyor.

Programa, 12 farklı firmanın insan kaynakları (İK) ekiplerinin değerlendirmeleri sonucunda, başvuru yapan 782 öğrenci arasından seçilen 32 öğrenci katılıyor.

Eğitimlerin akademisyenler ve sektörün deneyimli Ar-Ge profesyonelleri tarafından verildiği program toplamda 300 saatlik teorik ve uygulamalı derslerden oluşuyor.

Hafta sonları Bursa'da Tofaş Akademi bünyesinde gerçekleştirilen eğitim programı Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinde en az lisans 3. sınıf ve yüksek lisans yapan öğrencilere yönelik hazırlandı.

Mart ayı itibarıyla başlayan eğitim, aralık sonuna kadar devam edecek.

Katılımcı öğrencilere program süresince isteğe bağlı ücretsiz İngilizce kursu da verilen programı tamamlayanlar Tofaş Akademi tarafından sertifikalandırılacak.





- "Gelişen bölgelerin en büyük ihtiyaçlarından biri de donanımlı eleman bulabilmek"



Tofaş İK Direktörü Burhan Çakır, programa ilişkin değerlendirmesinde, Bursa'nın Türkiye sanayisinin büyük bir bölümünü bünyesinde barındırdığını belirterek, gelişen bölgelerin en büyük ihtiyaçlarından birinin de donanımlı eleman bulabilmek olduğunu kaydetti.

Tofaş olarak 1990'lü yıllardan bu yana Ar-Ge'ye büyük önem verdiklerini aktaran Çakır, "Bugün Türkiye'nin Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan şirketiyiz. Ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından iki yıldan bu yana üst üste Türkiye'nin En İyi Ar-Ge'si seçiliyoruz. Tofaş Ar-Ge'mizde edindiğimiz tecrübeyi, yine kendi çatımız altındaki Tofaş Akademi aracılığıyla yeni nesle aktarıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakır, BUSİAD'ın öncülüğü ve OİB'in finansal desteğiyle oluşturulan programın gençlere yeni ufuklar açtığına inandıklarını, bu öğrencilerin ileride Ar-Ge alanında Türkiye'nin geleceğini şekillendirmesinin en büyük hedefleri olduğunu bildirdi.